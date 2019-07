Kiss Virág fitneszversenyző, IFBB Bikini PRO világbajnok elképesztően dögös képet posztolt Instagram-oldalára. Ő aztán tudja, hogy mi az a bikinibody!

Ha csak egy nevet kellene mondani a fitneszvilágból, sokaknak valószínűleg éppen Kiss Virág ugrana be. Nem is csoda, hiszen fantasztikus eredményeket ért már el, ráadásul gyönyörű és nem mellesleg rendkívül hiteles személyiség, hogy a tökéletes testét már ne is említsük. Arról tanúskodjon ez a kép, ami falatnyi bikiniben készült a világbajnokról.