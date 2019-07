A 73 éves rúdtáncosért odavannak Kínában, és nem véletlenül! Meghazudtolja korát a nyugdíjas.

A nyugdíjba vonulása után, 65 évesen szeretett bele Dai Dali a rúdtáncba, és azóta ez lett az élete. A 73 éves nő igazi szenzációnak számít Kínában, de a világon máshol is, hiszen ezt a sportot nem sokan űzik ennyi idősen.

Dai azonban mindenki számára bebizonyította, hogy a kor csak egy szám, és sosem késő új hobbikat találni. Addig pedig folytatni is fogja a táncolást, amíg képes rá, és miért is ne tenné? A közösségi oldalakon is imádják a nőt, igazi példaképnek tartják.