Ahogy megírtuk, több mint 20 kilótól szabadult meg az utóbbi időben Cseke Katinka. A színésznő nemrégiben kilépett a Jóban Rosszban sorozatból is, elmondta, tanítással foglalkozna, és szívesen bújna új karakterek bőrébe is. „Egy történelmi vagy kosztümös nagyjátékfilmben nem cselédet vagy konyhásnőt szeretnék alakítani, ahhoz pedig a megjelenés is szükséges. Úgy érzem, végre közelebb kerültem az álmaimhoz” – nyilatkozta.

Katinka boldog, hogy leadta súlyfeleslegét, így szívesen mesél arról, hogy mi mindent alakított át az életmódjában.

„Az első komolyabb változás a 80 kiló elérése volt, azóta egy indiai ájurvédikus orvos számomra összeállított étrendjét követem: nem eszem húst, tojást és tejtermékeket, halat és rákot viszont igen. A glutént és az élesztőt pedig teljesen száműztem. Eleinte nehéz volt, aztán találtam pár helyet, ahol nyugodtan ehetek, és megtaláltam, mik azok az ételek, amelyek számomra is fogyaszthatók, így beállt a rend" – mesélte a hot! magazinnak. Hozzátette, részt vett egy léböjtkúrán is, volt, hogy összesen 600–800 kalóriát vitt be.

„Érzem, hogy így a szervezetem, a testem és a lelkem együtt tisztult, távoztak a felgyülemlett méreganyagok. Most már a mindennapjaim részévé vált az új életmódom. Nem szenvedés és nem fogyókúra ez, hanem egyszerű napi rutin. Az elmúlt közel egy évben normális méretűre szűkült a gyomrom, így nem is igényelnék már annyi ételt, mint előtte – vélekedik a színésznő. – A régi kollégák néha elmennek mellettem az utcán, mert nem ismernek meg; az ő fejükben még a nagydarab énem él” – mesélte el a lapnak a színésznő.