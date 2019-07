Márciusban hozta világra első gyermekét Tücsi. Az édesanya már dolgozik azon, hogy visszanyerje alakját. Most bikiniben mutatta meg, hogyan halad.

Bizonyára sok édesanya tud azonosulni most Tücsivel, aki márciusban hozta világra első gyermekét. Közösségi oldalán már láthattuk, hogy azóta újra elkezdett edzeni, szeretné visszanyerni az alakját.

Láthattunk már róla idei fürdőruhás képeket, ám ezek mind egyrészes dresszben készültek. Most azonban bikiniben mutatta meg magát. A fotóhoz írt szövegben pedig őszintén elmondja, milyen érzés volt a szülés óta először viselni ezt az aprócska ruhadarabot.

„Nem gondoltam volna, hogy idén felveszek kétrészes bikinit, azt pedig végképp nem, hogy ezt ki is fogom posztolni. Takargattam a hasam, nehéz volt elfogadni. Tulajdonképpen még mindig nehéz, főleg amikor a közösségi média arcátlanul emlékeztet a szülés előtti fotóimmal. De most egyik pillanatról a másikra megtört a jég, valahogy természetessé vált az, aminek egyébként is természetesnek kellene lennie” – vallotta őszintén Tücsi.