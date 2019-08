Sokan még mindig nincsenek tisztában a jól megválasztott reggeli fontosságával, és a tartalmas, jófajta szénhidrátban, egészséges zsírokban, fehérjében és rostban gazdag fogások helyett csupán üres kalórákat visznek be a szervezetükbe. Megmutatjuk, melyek ezek a tipikus rossz reggelik, amelyeket érdemes messzire elkerülni.

Müzli

A müzli iszonyatosan nagy csapda, ugyanis sokan azt gondolják, hogy a fitt, light, teljes kiőrlésű és hasonló címkével ellátott termékek szuperegészségesek, meg amúgy is gabonából készülnek. De ez sajnos nem így van. A legtöbb így is tele van cukorral, és a gabona ellenére kevés rostot tartalmaz. Az már egy ideális számnak mondható a gabonapehely kapcsán, ha legalább 5 gramm rostot és kevesebb mint 10 gramm cukrot tartalmaz adagonként. A reggelihez ebben az esetben is hozzá kell még adni a fehérjét: ehhez jó választás a görög joghurt, a tej, akár növényi tej, vagy a magok, amelyek jófajta zsírokban is gazdagok.

Csak kávé

Ha felkelés után azonnal nem is érzed magad éhesnek, attól még nem maradhat el a reggeli. Várj fél-egy órát, és egyél akkor. Egy kávé legurítása pedig nem minősül reggelinek. Habár a jó minőségű kávénak rengeteg pozitív hatása van a szervezetre, semmiféle tápanyaggal nem szolgál, amivel el kellene látnod reggel a testedet. Ennek ellenére bátran fogyaszthatod jótékony hatásai miatt, de csak a reggeli kiegészítője legyen.

Péksütemény

A fánkok, croissant-ok, de még a sima fehér zsemlék is igencsak híján vannak a tápanyagoknak. Sem rostot, sem fehérjét nem tartalmaznak, csak egy jó adag szénhidrátot, amelynek nagy része cukor, így rengeteg bennük a kalória. A kifejezetten édes péksütemények iránt ráadásul könnyen kialakul a függőség, amivel azonban egy ördögi kör alakul ki: ezek pont azok az ételek, amelyek az egekig dobják a vércukorszintet, emiatt lesz pár pörgős, aktív óránk, amikor azonban leesik a vércukorszint, fáradtak, levertek leszünk, és újból valami cukorbomba után nézünk.

Zsírszegény joghurt gyümölccsel

Hiába egészséges, ez a fogás maximum a reggeli kiegészítője lehet. A zsírszegény joghurttól aligha laksz jól, és a gyümölcscukrot is hamar elégeti a szervezet, miközben viszont tényleg egészségesek, vitamin- és ásványianyag-tartalmuk miatt. A zsírszegény joghurt helyett válassz rendes görög joghurtot, keverj bele akár egy kevés túrót is. A gyümölcs mellett tegyél rá csonthéjasokat, illetve kiegészítheted lenmagtörettel, zabbal és chiamaggal is.

Gyümölcslé

Ha mindenképp úgy vagy vele, hogy csak italt tudsz legurítani reggelire, akkor ne gyümölcslére cseréld a kávét. Habár a frissen facsart változata valóban egészséges, nem tartalmaz minden tápanyagot, amire reggel szükséged van, és nem is laksz jól vele. Helyette készíts inkább egy kiadós smoothie-t. Rakj bele spenótot, banánt, akár egy marék mandulát, egy kevés tejet, akár egy kis rizsfehérjét. Ez így már inkább hasonlít egy reggelihez!