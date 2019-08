A nassolásról saját bevallása szerint nem tud lemondani Hódi Pamela, ezért inkább többet edz. Habár korábban utálta a konditermeket, párjának, a labdarúgó Tóth Bencének köszönhetően most a rabjává vált.

"Bence hívott le magával a terembe három-négy hónappal ezelőtt, biztatott, hogy majd meglátom, jó lesz, csak egy megfelelő edző kell hozzá. Akkor épp nem mozogtam semmit, mert szünet volt a Rubint Réka tréningjeiben. Ráadásul már sokkal korábban, a lányom születése előtt megutáltam az edzőtermi kondizást, mindig rossz szájízzel jöttem el, a hátam közepére kívántam az egészet" - mesélte a Blikknek Hódi Pamela, aki azt is bevallotta, hogy hajlamos a hízásra, főleg mert nehezen áll ellen a finom falatoknak.

"Bence azt vallja, hogy ha az is hozzájárul a boldogságomhoz, hogy eszem egy jót, akkor ne vonjam meg magamtól, és igaza van. Nagyon támogat és ösztönöz, ráadásul sportolóként tudja, szükség van a rendszeres testmozgásra. Számomra is fontos az egészség, ezért próbálom megtartani a mostani lendületem. Szeretnék heti két súlyzós napot tartani az edzőmmel, Tibivel, szeptembertől másfél órás tornát Rékával, és kardiózom is, hogy büntetlenül nassolhassak" - meséli Pamela, akin már most is szembetűnő a változás, elmondása szerint karcsúbb lett, de a bőre is szokat feszesedett.