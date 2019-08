Sok éven át a férfiak uralták az utcai sportokat, de mára a nők bebizonyították, nekik is helyük van ebben a világban. Egyre több hölgy szeret bele ezekbe a veszélyes, látványos, de lendületes és szenvedélyes sportokba. Íme, néhány inspiráló sportoló hölgy, akiket látva te is részese akarsz majd lenni ennek az élménynek.

A legtöbb utcai sportról még mindig sokan azt gondolják, hogy kizárólag férfiak űzik, pedig több nő is bizonyítja újra és újra, hogy versenyre tudnak kelni az erősebbik nemmel ezekben a mozgásformákban is. Lehet, hogy nekik keményebben kell dolgozniuk az elismerésért, és azért, hogy komolyan vegyék őket az utcai sportok világában, de teljesítményük, kitartásuk és erejük magáért beszél. Külföldi és hazai példák mutatják, hogy a nők is elképesztő eredményeket tudnak elérni mind a breaktáncban, mind a parkourben vagy éppen a BMX freestyle-ban.



Amanda VollA kanadai születésű Amanda Voll számára az egész világ egy edzőterem, játszótér. Erről szól ugyanis a parkour: a legextrémebb módon eljutni egyik helyről a másikra, miközben olyan szabadnak érzed magad, akár egy gyerek. A 28 éves sportoló mindig is a mozgás szerelmese volt, és imádja a kihívásokat, így számára a parkour több mint tökéletes választás. Ráadásul évek óta edzőként is dolgozik azért, hogy más nőkkel is megismertesse és megszerettesse ezt a rendkívül nehéz, de látványos és hihetetlen adrenalinlöketet adó mozgásformát.



Csepke és Tóth LucaTörök Enikő, vagyis Csepke nemcsak egy kiváló magyar breaktáncoslány, de sporttörténelmet is írt. Ő is versenyzett ugyanis azon az ifjúsági olimpián Buenos Airesben, ahol a breaktánc először szerepelt az ötkarikás játékok között. Vagyis végre méltó helyére került ez a lendületes, akrobatikus elemekkel tarkított tánc, ráadásul úgy, hogy a fiatal sportoló hazánkat is képviselte ezen a mérföldkövet jelentő versenyen. A mindössze 18 éves Csepke a maximumot nyújtotta, ha egy hajszállal le is maradt a továbbjutástól.

Ráadásul nem ő az egyetlen magyar lány, aki ilyen magas szinten űzi ezt a sportot. A szolnoki Tóth Luca nevét is egyre többen ismerik. Hat éve már annak, hogy a breaktánc szerelmese lett, és rengeteg külföldi fellépést tud a háta mögött. Ha pedig minden jól megy, van esély arra, hogy lássuk a lányokat még olimpián, ugyanis a Nemzeti Olimpiai Bizottság támogatta a breaktánc programba kerülését a 2024-es párizsi játékokra.

Nina Buitrago és Angie Marino

Az amerikai Nina az egyik legismertebb női BMX freestyle-versenyző. Főiskolai évei alatt fedezte fel magának ezt a sportot, autó híján ugyanis kénytelen volt biciklizni, és hamar magával ragadta a kétkerekű által nyújtott életérzés. Nemcsak arról híres, hogy elképesztően ügyes, hanem arról is, hogy szívügyének tekinti ennek a világnak a megszerettetését és megismertetését a lányokkal.

Ezen együtt dolgozik Angie Marinóval, aki a sportág szintén ismert női képviselője. Ő 15 évesen szeretett bele a BMX freestyle-ba, és hosszú évek óta profi szinten űzi. Rengeteg világversenyen vett már részt, és jövőre akár az olimpián is találkozhatunk vele, ugyanis az Olimpiai Bizottság felvette ezt a sportot a 2020-as nyári játékok közé.



Ezek az erős, ambiciózus és eltökélt nők ledöntötték az utcai sportok körüli sztereotípiákat, és sok lányt inspirálhatnak arra, hogy ők is kipróbálják magukat valamelyik nem megszokott mozgásformában.





A World Urban Games, az utcai sportok világjátéka Magyarországon mutatkozik be először: szeptember 13–15. között online regisztrációval ingyenesen látogatható a Budapest Parkkal szemben, a Nagyvásártelepnél. A színes sport- és zenei fesztiválon a világ legjobbjai mérik össze erejüket a BMX freestyle-ban, az inline görkorcsolyában, a parkour, a breaktánc, a 3x3-as kosárlabda és a repülő korong freestyle sportágakban.



Készült a World Urban Games szervezőjének támogatásával.