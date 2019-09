A fogyás kapcsán szokás emlegetni, hogy a táplálkozás 70, a testmozgás 30 százalékban járul hozzá a súlycsökkenéshez, illetve az egészséges életmódhoz. Éppen ezért legtöbben az étkezési reformokkal kezdik a diétát, ami szuper, de érdemes még ez előtt is tenni egy fontos lépést.

Mivel csakis életmódváltással lehet hosszú távon eredményt elérni, ezért érdemes erre a teljesen új életmódra berendezkedni - a konyhában.

3 ok, amiért a diéta helyett életmódváltásba kezdj Szerintünk az a jó diéta, ami rávezet arra, hogy az életmódváltásnak van egyedül értelme. A diétának viszont semmi. Hogy miért? Íme, három ok!

Legyen rend

Egy kutatás eredménye szerint akár kétszer is többet eszünk, ha rendetlenség van körülöttünk a konyhában, mivel ilyenkor stressz hatása alatt állunk. A kutatásban 101 nő vett részt, akiket két csoportra osztottak: az egyik tagjai egy rendetlen, koszos konyhában maradtak magukra egy tál süteménnyel, míg a többiek tiszta, rendezett konyhában szemezhettek a nassolni valóval. Azok, akik a koszos konyhában maradtak, tíz perc alatt 65 kalóriával többet ettek, mint társaik.

Úgy tűnik, az ember kétszer annyit eszik, ha káosz uralkodik a környezetében. A szakemberek szerint ilyenkor tudat alatt úgy érezzük, hogy ha már az egész környezetünk szét van esve, szétcsúszhatunk mi is bátran, és eltűnik a kontroll. Közben a nassolási rohamokkal igyekszünk csökkenteni a stresszt, ami a káosszal jár. Ördögi kör, amit érdemes elkerülni.

Rendszerezz

Nem elég az, hogy állandóan tisztaságot tartasz a konyhában, a rend része a rendszerezés is. Első körben érdemes átnézni az otthon tartott esetleges félkész ételeket, és alapanyagokat, amelyek egy részétől érdemes inkább megválni, elajándékozni. Cukrozott müzli helyett aztán szerezz be egyszerű zabpelyhet, nassolnivalók helyett például magvakat. A konyha rendszerezésével együtt érdemes az egészséges táplálkozás alapelveinek is utánaolvasni, hogy milyen a jó szénhidrát, hogy milyen fontosak a táplálkozásban a hüvelyesek, miért jó mindig igényzöldségeket és -gyümölcsöket fogyasztani. Így már tudni fogod, hogy a következő vásárlásod során mi kerüljön a kosárba, majd a konyhaszekrénybe.