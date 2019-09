Egyetlen kötélen lógva spárgázik a levegőben Sáfrány Emese. A táncosnő minden porcikája élettel teli és kisportolt, amiért sokan megirigyelhetik, igaz, tesz is érte nem keveset.

"A levegőben saját súllyal végzett gyakorlatok elősegítik az izmok fejlődését, úgy hogy közben egy cseppet sem fogsz unatkozni és még élvezni is fogod a mozgást. A mélyebben lévő vázizmok és tartóizmok erősödnek, de rendkívül hatásosak a has, hát és a karizmok erősítésében is, melynek következtében erős és rugalmas izomzat alakul ki" - írta többek között posztjához Aleska, azaz Sáfrány Emese, akinek az alakja magért beszél.