Januárban nyújtják be legtöbben a válást, de mi ennek az oka?

„Amikor eltolódik a párkapcsolati dinamika, létrejön az egyik leértékelése, leértékelődése és a másik felülértékelése. Ha ez az eltolódás állandósul, nő a súrlódások száma, és ezzel együtt a rossz érzés is a párkapcsolatban. A felek ezt szóvá is teszik, de mivel egyik fent, a másik lent érzi magát, így általában nem értik egymást, elbeszélnek egymás mellett, hisz nem is tudnak értőn figyelni a másikra. Az egyiknek az a fontos, hogy megtartsa a pozícióját, a másiknak az, hogy lentről egy kicsit feljebb kerüljön, folytonos egymásnak feszülés, hangos szavak vagy épp csenddel verés közepette. Mindeközben a férfi és a nő távolodik egymástól és az egészséges érzelmi biztonságtól, az intimitás lehetőségétől, és akár a kapcsolattól. Felvértezik magukat és folyamatosan kisebb-nagyobb csatákat vívnak otthon. Ez a csata azonban csakis értelmetlen lehet, mert ez már az ego harca, miután az önbecsülés, a határtartás és a tisztelet megbukott. Egy ilyen lelket, érzelmet, párkapcsolatot kivéreztető játszma vezet aztán oda, hogy az egyik fél erőt vesz magán és kimondja: legyen már vége annak, ami most van, váljunk el, vessünk véget a párkapcsolatunknak” – avat be a szakember.

A váláshoz vezető út része lehet még a fentieken túl egy munkahelyi vagy anyagi válság is, az ünnepi túlköltekezés után az utóbbi szintén gyakori jelenség januárban, de a végeredmény szempontjából ez nem számít. Ugyanis, ha házastársak nem veszik észre időben a problémákat, nem ébrednek fel, és nem akarnak közösen tenni a nehézségek ellen, akkor a végeredmény mindenképp a szakítás lesz. Az őszintétlenség és a konfliktuskerülés egy jó alap a szakításra. Így a házasság, a kapcsolat felbontása mindig csak idő kérdése a problémák szőnyeg alá söprése esetén.

Párkapcsolati tippek azoknak, akik inkább elkerülnék a válást