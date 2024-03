Azt már minden érintett, idén felvételiző tudja, hogy az eddig megszokott pontszámítási szabályok megváltoztak, az egyetemekre bekerülni már nem a központi rendszer alapján kerülhet be a reménybeli hallgató, a többletpontok megszűnésével új szempontok is bekerültek az egyes intézményekbe jutás feltételei közé. Bizonyos feltételeket 2024-től az intézmények maguk határozhatnak meg, amely több területen is jelentős változásokat hoz majd.

Ami nem változik a felvételi pontok számításában