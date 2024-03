Hírességek, akiknek viszonyuk volt a bébisziterrel

Jagger sosem volt hűséges típus, nyolc gyermeke született öt anyától.

Robin Williams

A népszerű komikus is nagyon szerette a nőket, háromszor is megnősült. Az első feleségét, Valerie Velardit - akivel 1978 és 1988 között voltak házasok - többször is megcsalta. Az asszony így nyilatkozott erről: