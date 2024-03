Környezetszépítés + fenntarthatóság + közösségépítés = Virágos Magyarország

Fókuszban a fenntarthatóság

Az elmúlt években bevezetett új díjkategóriák nagy sikert arattak, ezért idén is a fenntarthatóságé és a közösségeké lesz a főszerep. Másodszor hirdetnek győztest az „Év zöld innovációja” kategóriában, amellyel a településeket fenntarthatósági törekvésekre ösztönöznék a szervezők, emellett ismét várják a jelentkezőket a jubileumi évben megújult „Virágzó közösség” díjra is. Az elmúlt évek hagyományait folytatva 2024-ben sem kizárólag teljes településképpel lehet elismerésre számítani, hanem különféle tematikus díjak is gazdára találnak majd, díjazzák például az év fasorát és óvodakertjét, illetve a legvirágosabb főteret is.