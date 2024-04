A terhesség növeli a biológiai életkort, a szülés viszont fiatalít

A terhes nők húsz hét alatt akár két évet is öregedhetnek - írják az amerikai Yale School of Medicine szakértői a Cell Metabolism című folyóiratban megjelent tanulmányukban. A nők teste hatalmas változásokon megy keresztül a várandósság alatt, a növekvő magzat miatt a szervek elmozdulnak, a medenceízületek lazábbak lesznek, a terhességi hormonok pedig befolyással vannak az étvágyra és az energiaszintre. Emellett az agy egyes idegsejtjei tartósan átprogramozódnak. Ilyen hatásokat egyébként csak az alkoholfogyasztással, a dohányzással és a stresszel hoztak eddig összefüggésbe - írja a New York Post.

A biológiai életkor jelentősen eltérhet a kronológiai kortól, mivel előbbit a gének és a külső hatások, többek között az életmód határozzák meg. A korai öregedés legismertebb tényezői az egészségtelen táplálkozás, az alkoholfogyasztás, a nikotin és a stressz.