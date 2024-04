Csalódtak Katalin és a királyi család rajongói: nem azt kapták, amit vártak Lajos születésnapján

Több elmélet is létezik, hogy miért csak egy fotó került ki Lajosról. Az egyik, hogy ezzel is jelzik, hogy Katalin betegsége alatt ő és a család ragaszkodik a magánéletük határainak megtartásához, a másik pedig a hercegné márciusi retusálási botránya.

Akármi is az ok, tudni lehetett, hogy a rajongók hiányolni fogják a képet. "Csalódottak lesznek, mert hiányzik a Lajos herceg születésnapját jelző fénykép. Ezt a hagyományt mindig is imádták és várják. Az azonban mindenkinek meg kell értenie, a fénykép egyszerűen csak hangsúlyozza, hogy Katalinnak időre, térre és magánéletre van szüksége, amit a videóüzenetben, ahol bejelenetette diagnózisát el is mondott" - vélekedik Richard Fitzwilliams királyi szakértő.

Lajos herceg egy évvel ezelőtti fotóját itt nézheted meg.