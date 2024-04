Fontos kérdést tisztázott a gyerekeivel kapcsolatban Ördög Nóra

A TV2 Ázsia Expressz című műsorának forgatása már javában zajlik, most éppen a Fülöp-szigeteken mérik össze tudásukat a versenyzők. A műsorvezető ezúttal is Ördög Nóra, aki most is - ahogy minden eddig évadban - a családját is vitte magával, ami miatt sok kérdést kellett tisztáznia, például azt, hogy a gyerekek mennyit hiányoznak így az iskolából.

"Ezek a gyerekek éppen nincsenek iskolában, de senki ne pánikoljon, tavaszi szünet van éppen" - árulta el Nóri, aki azt is hozzátette, hogy ezen kívül mindössze hét napot fognak hiányozni. Azt is elárulta, hogy Taiwant földrengés rázta meg, a Fülöp-szigeteken cunamiveszély miatt adtak ki riasztást. "Ma reggeli sokkunk, hogy óriási földrengés rázta meg Taiwant. Kaptunk figyelmeztetést a konzulátustól, hogy itt, Fülöp-szigeteken is várható. Cunami riasztás is van érvényben. Én hiszek a sorsban: ezek a dolgok valahogy el fognak kerülni. De mindenesetre ez nagyon szomorú" - idézi a műsorvezetőt a Bors.