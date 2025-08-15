"A legjobb filmje a saját magánélete": 53 éves lett Ben Affleck, Hollywood örök B-kategóriása

Az 53 éves színész már számos sikeres produkcióban bizonyította tehetségét, a Good Will Huntingtől az Argóig és a Batman szerepekig, mégis, sok kritikus számára Ben Affleck örökre B-kategóriás színész marad, akit leginkább a zűrös magánélete miatt emlegetünk.

Ben Affleck ma ünnepli az 53. születésnapját

Forrás: FilmMagic

Ben Affleck karrierje csak papíron pazar?

Ben Affleck pályafutását számos rangos elismerés kísérte: kétszer is elnyerte az Oscar-díjat, valamint kétszer a Golden Globe-díjat. Emellett BAFTA- és César-díjjal is kitüntették. Legismertebb filmjei közé tartozik a Good Will Hunting, amely meghozta számára az áttörést. A 2012-es Argo-akció rendezőjeként és főszereplőjeként szintén hatalmas sikert aratott, a produkció több rangos díjat is bezsebelt. Affleck szerepelt a kosztümös romantikus vígjátékban, a Szerelmes Shakespeare-ben, valamint a nagyszabású háborús drámában, a Pearl Harborban is, de mégis van valami hiányérzetünk.

Tudtad? Ben Affleck teljes neve Benjamin Géza Affleck. A Géza nevet a szülei egy magyar barátjuk után adták neki.

Nem tudja átlépni az alapkaraktere határait

Amikor Affleck filmvászonra kerül, valahogy mindig ugyanaz a karakter néz vissza: a helyes, kicsit cinikus, de alapvetően jószívű srác. Legyen az romantikus film, akciófilm vagy dráma valahogy nem sikerül teljesen átlépnie a az alapkaraktere határait. Ha pedig egy színésznek túl jól áll a romantikus főhős szerepe, az Hollywoodban könnyen átokká válhat. Ben Affleck tényleg mindig tökéletesen hozza a „jóképű, megbízható pasi” karaktert, de emiatt a komolyabb drámai kihívások elkerülik. És amikor beültetik egy szuperhős jelmezbe (Batman), a közönség fele még mindig azt várja, mikor veszi elő a gitárját és énekel szerelmes dalt a női főszereplőnek.

A magánélete azonban Hollywood kedvenc sorozata lett

Ben Affleck magánélete legalább annyira, ha nem jobban ismert, mint a filmjei. Jennifer Garnerrel való házassága és válása és esetlege felmelegített románca a mai napig bulvárlapok témája.

Jennifer Garnerrel a mai napig gyakran összehozzák

Forrás: GC Images

Aztán a nagy „Bennifer 2.0”-románc Jennifer Lopezzel szinte hetente szolgáltatott cikktémát a sajtónak, de még mindig folyik a találgatás a magánéletéről. Sokak szerint pont ezek a folyamatos bulvárhírek azok, amelyek elviszik a fókuszt a szerepeiről. Sok kritikus szerint Affleck brandje nem a színészi játékára, hanem a magánéleti sztorijaira épül.