Villámgyors kerékcsere, daytime strandparty és extrém csúszdabajnokság a hétvégén a Lupán

2025.08.15.
A 2019-es Brazil Nagydíjon a Red Bull Racing csapata 1,82 másodperccel megdöntötte a DHL leggyorsabb kerékcseréjének a rekordját. Augusztus 16-17-én a Lupán alkalmunk lesz akár ennél is gyorsabbnak lenni a Pit Stop Challenge-en. Akit jobban érdekel egy daytime strandparti, azt 16-án a Shake It on the beach várja r’n’b, hip-hop, latin és funky slágerekkel. Vasárnap pedig suhanhatunka Placcs! Slip and fly - Extrém csúszdabajnokságon.

Míg egy gumiszerelőnél akár órákat is kell várni egy kerékcserére, addig a Forma-1-ben ez másodpercek alatt lezajlik. Aki kíváncsi, mennyi idő alatt tudna kereket cserélni egy Forma-1-es autón, az vegye az irányt a hétvégén, augusztus 16-17-én a Lupa Beach felé, ahol a Pit Stop Challenge játékon akár meg is döntheti a Red Bull Racing csapatának 1,82 másodperces rekordját.

Hip-hop, latin és funky slágereire rúghatjuk a homokot a Lupán
Forrás: Lupa

Az elmúlt 30 év és napjaink legnagyobb magyar és külföldi r’n’b, hip-hop, latin és funky slágereire rúghatjuk a homokot a Shake It on the beach fergeteges daytime strandbuliban, ahol a hideg italok és a jó hangulat garantált, és Rihanna, Tyga, Shakira, Karol G, Bad Bunny, Eminem, Sean Paul és megannyi sztár legnagyobb slágerei gondoskodnak majd arról, hogy bírjuk a táncot.

De még nincs vége a Lupa hétvégének. Augusztus 17-én az extrém csobbanás napja lesz. A Placcs! Slip and fly - Extrém csúszdabajnokság várja a jelentkezőket a nyár legőrültebb versenyébe. Délelőtt kezdődik a bemelegítő edzés, déltől pedig este 6-ig indul a placcsbajnokság.

 

