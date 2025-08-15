Azonnal menekülj, ha ezeket mondja neked a kozmetikusod

Az egyik legintimebb szakember az életünkben, hiszen testünk legféltettebb területeit is rábízzuk. Pontosan ezért fontos, hogy ne csak a kozmetikus kézügyességére figyeljünk, hanem arra is, hogyan kommunikál, és milyen szakmai hozzáállást képvisel. Egy rossz kozmetikus nemcsak az élményt ronthatja el, hanem hosszú vagy épp rövid távon a bőrödnek is árt. Ha az alábbi mondatok bármelyikét hallod egy kezelés során, jobb, ha még aznap másik szakember után nézel!

A kozmetikus akár egyetlen mondattal is elárulhatja magát.

Forrás: Shutterstock

5 vészcsengő a kozmetikusodtól, ami arra utal, hogy rossz szakember

1. „Nem kell ezt olyan komolyan venni, mindenki máshogy csinálja.”

A szépségápolás nem házi barkácsprojekt, hanem felelősségteljes szakma, amit komoly higiéniai előírások szabályoznak. Ha a kozmetikusod ennyire lazán áll hozzá a protokollhoz, az nem csak hanyagságra, de hiányos tudásra is utalhat. Az ilyen munkamorál különösen veszélyes lehet arctisztítás vagy gyantázás során, ahol a nem megfelelő higiénia komoly bőrproblémákhoz vezethet.

2. „Ez csak egy kis pirosság, majd elmúlik.”

Persze, egy arckezelés után lehet enyhe bőrpír, de ha hólyagos, fájdalmas vagy égő érzést tapasztalsz, és erre csak legyint a szakember, az már piros zászló. Egy jó kozmetikus nem bagatellizálja el a problémát, hanem megoldást keres rá, vagy szükség esetén orvoshoz irányít.

3. „Nem kell kesztyű, tiszta a kezem.”

Ez az egyik legnagyobb higiéniai hiba, amit egy kozmetikus elkövethet. Akár arckezelésről, akár intim szőrtelenítésről van szó, a kesztyű viselése alapelv. Ha ezt elhagyja, jogosan merül fel a kérdés: vajon mi mást hagy még ki a higiéniai protokollból?

A rossz kozmetikust már jóval azelőtt fel tudod ismerni, hogy a kezei között átélnél egy rossz arckezelést.

Forrás: Shutterstock

4. „Ezt a terméket otthon kevertem.”

Bármennyire is szimpatikus a DIY hozzáállás, a kozmetikai kezelések során csak megbízható, bevizsgált termékekkel szabad dolgozni. Egy nem megfelelően sterilizált vagy nem bőrbarát „házi kence” allergiát, gyulladást vagy akár maradandó károsodást is okozhat. Egy jó szakember csak olyan terméket használ, aminek pontosan ismeri az összetevőit és hatásait.

5. „Más vendégek sosem panaszkodtak, veled van a baj.”

Ez a mondat nemcsak szakmaiatlan, hanem megalázó is. Egy profi kozmetikus meghallgatja a vendégei visszajelzéseit, és nem próbálja azokat lesöpörni az asztalról. Ha valami ennyire kellemetlenül érinti, nem veled van a baj, ugyanis a te komfortod az elsődleges.