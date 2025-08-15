Új korszak a galád család életében – készül az új Addams Family

Az Amazon MGM szárnyai alatt kell életre a legújabb Addams Family-animáció, ami minden franchise-rajongót meglepett. A Wednesday alkotói Alfred Gough és Miles Millar elkezdték a munkálatokat, azonban ennek az új animációs filmnek semmi köze nem lesz sem a sorozathoz, sem egyik előző változathoz sem. Ennek köszönhetően egy teljesen új, friss arculattal tér vissza ez a különc, sötét humorú világ.
A készítők egyértelműen világossá tették, hogy teljesen lapot nyitnak a történetben és sem spin-off, sem folytatás nem lesz a galád család legújabb története. Amire biztosan lehet számítani, az nem más, mint az új karakteralkotás és világépítés. Ez az animációs mese már akkor tervben volt, amikor a Wednesday munkálatai, amelyekben Tim Burton is részt vett, még el sem kezdődtek, azonban így, hogy az Amazon MGM felvásárolta az ötletet, a reboot teljesen önálló alkotásként mutatkozik be.
A már említett Gough és Millar mellett, akik a Wednesdaynek hála már belekóstolhattak az Addams család történetébe, olyan nevek kerültek szóba, mint Kevin Miserocchi, aki a Charles Addams Alapítványt képviseli, valamint Gail Berman és John Glickman.
