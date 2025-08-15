Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 15., péntek

Új korszak a galád család életében – készül az új Addams Family

Gyüre Bernadett
2025.08.15.
Felkészültél a családi borzongás legújabb fejezetére? Alfred Gough és Miles Millar, akik megálmodták a Netflix Wednesday című sikersorozatát, most egy új Addams Family-filmen dolgoznak

Az Amazon MGM szárnyai alatt kell életre a legújabb Addams Family-animáció, ami minden franchise-rajongót meglepett. A Wednesday alkotói Alfred Gough és Miles Millar elkezdték a munkálatokat, azonban ennek az új animációs filmnek semmi köze nem lesz sem a sorozathoz, sem egyik előző változathoz sem. Ennek köszönhetően egy teljesen új, friss arculattal tér vissza ez a különc, sötét humorú világ.

Készül az új Addams Family-animáció
Készül az új Addams Family-animáció
Forrás: Northfoto

Régi történet, új film – Addams Family-reboot animáció formájában

A készítők egyértelműen világossá tették, hogy teljesen lapot nyitnak a történetben és sem spin-off, sem folytatás nem lesz a galád család legújabb története. Amire biztosan lehet számítani, az nem más, mint az új karakteralkotás és világépítés. Ez az animációs mese már akkor tervben volt, amikor a Wednesday munkálatai, amelyekben Tim Burton is részt vett, még el sem kezdődtek, azonban így, hogy az Amazon MGM felvásárolta az ötletet, a reboot teljesen önálló alkotásként mutatkozik be. 

Kik az alkotók?

A már említett Gough és Millar mellett, akik a Wednesdaynek hála már belekóstolhattak az Addams család történetébe, olyan nevek kerültek szóba, mint Kevin Miserocchi, aki a Charles Addams Alapítványt képviseli, valamint Gail Berman és John Glickman. 

Wednesday kalandjainak semmi köze nem lesz az új reboothoz
Forrás: Netflix

Amit sejteni lehet az Addams Family-animációró

  • Számíthatunk közös stílusra? Bár nincs hivatalos kapcsolat a történetet tekintve a két produkció között, de elképzelhető, hogy hasonló humor és gótikus atmoszféra lengi körbe az új mesét, hiszen ugyanaz a kreatívvezetés áll mögötte.
  • Mikor jön ki az új film? A produkció még csak kezdeti stádiumban van, így még korai dátumról beszélni.
  • Mit várhatnak a rajongók? Akik szeretik ezt a családias, ám kissé kísérteties világot, azoknak biztosan elnyeri majd a tetszését.
  • Van olyan, aki részt vesz benne a Wednesday stábjából? Tim Burton, Jenna Ortega és Emma Myers nem erősítettek meg semmit, így nagy valószínűséggel semmi közük nem lesz az animációs filmhez. 

