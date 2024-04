Még egy hétig lehet nevezni a Lidl Kids Team nyereményjátékra: akár a te gyermeked is lehet a válogatott focisták kísérője

PR cikk

Aki látott már labdarúgó-bajnokságot, minden bizonnyal maga is olvadozott már a kisgyermekektől, akik a focistákat kísérik pályára a meccsek előtt. A futball szerelmeseként azon is elgondolkodhatott, hogy kik lehetnek ezek a gyerekek, miért pont ők vannak ott, és talán az is megfordult a fejében, hogy focirajongó csemetéje milyen boldog lenne, ha ott sétálhatna kézen fogva az egyik kedvenc futballistájával. Az álom most valósággá válhat: az UEFA EURO 2024-es labdarugó-bajnokság csoportmeccsein a Lidl nyereményjátékával akár a te gyermeked is tagja lehet a válogatott tagjait pályára kísérő gyerekcsapatnak.

A 2024. június 14. és július 14. között Németországban megrendezésre kerülő bajnokságon Európa legjobb labdarúgó-válogatottjai mérkőznek meg az Európa-bajnoki címért.



A Lidl Kids Team nyereményjátékot az áruházlánc az UEFA EURO 2024™ hivatalos partnereként hívta életre azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az aktív életmód fontosságára, ugyanakkor minden eddiginél közelebb hozza a családokat a profi labdarúgáshoz. A nemes cél mellett, a játék segítségével Európa-szerte több mint 1100 gyermeknek lesz lehetősége arra, hogy az UEFA EURO 2024-es Európa-bajnokság mérkőzésein a játékosokat pályára kísérje. A Lidl a torna 51 labdarúgó-mérkőzésén, meccsenként 22 (csapatonként 11) gyermek számára biztosítja a részvételi lehetőséget és az életre szóló élményt a labdarúgás egyik legnagyobb színpadán. A magyar gyerekek sem maradnak ki, közülük 22 fociszerető lurkó álma válhat valóra a bajnokság csoportmeccsein, Németországban.

A jelentkezés módja és feltételei

A 6-10 éves korú gyerekeket a szülők/gondviselők nevezhetik a nyereményjátékra, a résztvevők közül sorsolás útján kerülnek be a szerencsések a Lidl Kids Teambe. Ha te is neveznéd az utódodat, szükséged lesz az okos telefonokra letölthető Lidl Plus alkalmazásra. Ha még nincs, akkor először is töltsd le, ha van, akkor küld el a jelentkezést az applikációban, és másra nincs is szükség, nincsenek további feltételek. A nyerteseket a Lidl sorsolja ki, véletlenszerűen, így minden jelentkező ugyanolyan eséllyel válhat kísérővé az Európa-bajnokságon.

A Lidl Kids Team nyereményjátékban azok a magyarországi lakcímmel rendelkező, 18 év feletti Lidl Plus-felhasználók vehetnek részt, akik legalább egy olyan gyermek törvényes képviselői, aki 2024. június 19-én már betölti a 6. életévét, de 2024. június 23-ig nem tölti be a 11. életévét. Mikor és hol kísérhetik pályára a kicsik a „nagyokat”?

A Lidl Kids Team program hazai nyertesei és felnőtt kísérőik háromnapos németországi utazást nyernek, amelynek keretében a helyszínen szurkolhatnak június 19-én a Németország elleni, majd június 23-án a Skócia elleni csoportmérkőzésen a magyar csapatnak. A Lidl Kids Team tagjai több tízezer szurkoló előtt csatlakoznak majd a válogatott tagjaihoz, akikkel a mérkőzések kezdetén kéz a kézben vonulhatnak majd a pályára. A szülők és gyermekek számára a németországi utazás, szállás és ellátás minden költségét és a jegyeket is a Lidl biztosítja. Ezen túl a helyszínen számos szórakoztató és izgalmas élmény vár még a nyereményjáték nyerteseire és kísérőikre.