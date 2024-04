Mennyit ér a szüzesség a XXI. században? A pszichológus válaszol

Nem is olyan rég, még az egész világon a szüzességet nagyra értékelték, és a tisztaság szent szimbólumának tekintették. Különösen a nők esetében becsülték nagyra, és gyakran a boldog és sikeres házasság záloga volt. Sok kultúrában társadalmi felelősségnek, valamint a vérvonal és a családi becsület megőrzésének eszközének tekintették. Ez azonban nem csak a nőkre korlátozódott. A férfiaktól is elvárták, hogy a házasságig önmegtartóztatóak legyenek, ezt ugyanis az önuralom, a fegyelem és a becsület jeleként értékelték. Bizonyos kultúrákban viszont a férfi szüzességét a tapasztalatlanságnak, éretlenségnek vagy akár gyengeségnek tekintették. Ahogy a társadalmi elvárások modernizálódtak, a szüzesség jelentősége is úgy változott. A feminizmus és a szexuális forradalom előretörésével a szüzesség, mint az ember értékének vagy erkölcsének mércéje is megkérdőjeleződött. Ma sokan az önmegtartóztatást inkább személyes döntésnek tekintik, mintsem társadalmi elvárásnak. Egyes kultúrákban és közösségekben azonban még mindig fennáll az elvárás, hogy a házasságig érintetlennek kell maradni.

Forrás: Shutterstock

Más szelek fújnak