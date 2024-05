Bruce Willis az unokáját dajkálja: szívmelengető, ahogy a nagybeteg színész a kislányra néz

A 35 éves Rumer tavaly lett édesanya, amikor párjával, Derek Richard Thomasszal együtt üdvözölhették kislányukat, Louetta Isley-t. A baba április 18-án ünnepelte első születésnapját. Bruce Willis legidősebb lánya nem rejtegeti a gyermekét, többször megmutatja a közösségi médiában, és így tett május 12-én is, anyák napja alkalmából. A videóban a pocakos felvételektől a szoptatásig minden megmutat a fiatal édesanya, de nem is ez az érdekes, hanem inkább az, hogy nagybeteg édesapja is feltűnik képeken: Bruce Willis a kanapén ül, és az unokáját dajkálja. Hatalmas szeretettel néz a kislányra.

Bruce Willis az unokájával

Rumer hosszú posztban részletezte, mit is jelent neki az anyaság és a gyermekének születése.

„Ó, kislányom. Anyukádnak lenni a legnagyobb fájdalom az egész világon" - írta Rumer, hozzátéve: „Te vagy a mindenem. Anyává válni egy olyan kapu az életben, ami még annál is több, mint amit valaha elképzeltem! Az én apró, gyengéd, erős, vidám, tüzes, vad gyermekem - te vagy a legédesebb, legszeretőbb lény, akit valaha ismertem."

A felvétel alá Rumer édesanyja, Demi Moore is kommentelt. Ezt írta: „Életed legnagyobb kalandja! Boldog anyák napját, ezek már a mindennapjaid!"

Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis is hozzászólt: „Annyira gyönyörű és inspiráló volt látni, ahogy ilyen könnyedén belemerülsz az anyaszerepbe. Nagyon szeretünk téged és Lou-t!"

Bruce Willis kedvenc zenészei ihlették a kislány nevét

Rumer korábban elárulta, hogy bár a lányát Lou-nak becézik, a teljes nevét, Louetta Isley-t maga Bruce Willis ihlette. Egy tavalyi Instagram kérdezz-felelekben osztotta meg: "A neve olyan dolgok keveréke, amelyeket szeretek. Mindig is imádtam a Lou nevet, így fiú és lány esetében is erre gondoltam, de amikor kiderült, hogy lány lesz, a Louetta nevet találtuk ki. A nevet az apám kedvenc énekesei ihlették: Lou, mint Louis Armstrong, Etta, mint Etta James és Isley pedig az Isley Brothers."