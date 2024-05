Gyermeknap: 5 hely, ahol elkerülhetitek a tömeget

A Dunakeszi Teknős Tanösvényen fapallók vezetnek végig.

Forrás: Lontai-Török Ildikó

Törökmezői Kis-Állatpark - Nagymaros

A Börzsöny hegység szívében, Törökmezőn meghúzódó Állatpark közel félszáz állatfajjal, közöttük egzotikus ritkaságokkal, állatsimogatóval, terráriumszobával és ismeretterjesztő programokkal várja a családokat. Az Állatparkban emlősök, madarak és hüllők is élnek, és akár lámával vagy ormányos medvével is találkozhatunk. A helyszínen van egy játszótér és egy nagy rét is, ahol legutóbbi látogatásunk során hatalmasat rohangáltak és labdáztak a gyerekek, amíg mi megrendeltük az ebédet – mert melegétel fogyasztásra is lehetőség van. A kirándulást össze lehet kötni a Törökmezői tanösvény felfedezésével, hogy a Börzsöny világát még jobban megismerjük. A nagyobb gyerekek a Törökmezői Kalandpark kötélpályáját is kipróbálhatják, ha pedig autóval járunk a körnéken, akkor a Julianus-kilátóhoz is érdemes elmenni.

Kapibara a Törökmezői Kis-Állatparkban

Forrás: Facebook / Törökmezői Kis-Állatpark

János Vitéz Meseút - Ráckeve

Ráckeve legszebb helyein 12 gyönyörű, kézzel festett házikó vár benneteket, melyekben megelevenedik a híres neves János vitéz és Petőfi költeményéhez ihletet adó Horváth Nepomuki János kalandos története. A meséhez kapcsolódó játékos feladatokat, beszélgetés indító kérdéseket is találtok a házikókban. Tegyétek próbára az ügyességeteket, és kutassátok fel az összes titkos kulccsal nyíló ládikót!

A János vitéz Meseút Ráckevén 12 megállóhellyel várja kirándulókat.

Forrás: Facebook / János vitéz Meseút Ráckevén

Vuk tanösvény - Budapest

A Vuk tanösvény egy 2,5 kilométeres kalandösvény a Budai hegyekben, amely interaktív élményeket biztosít a virtuális és a valós térben egyaránt. Az ösvény felfedezéséhez még indulás előtt érdemes telepíteni a Digitális Vándor applikációt, amely offline módban is működik, így a túra során végig használhatjátok. Az ösvény a II. kerületi Erdei Macis Játszótérről indul, és ide is tér vissza. Az útvonal összesen 12 erdei állomást rejt magában, ahol Fekete István műveinek ismert és népszerű karakterei által tudhatunk meg többet az erdő állat- és növényvilágáról. Ezáltal összefonódik a természetjárás és a kultúra, a digitális applikáció pedig olyan élményekkel teszi izgalmasabbá a túrát, mint a meghallgatható állathangok, a kiterjesztett valóságon keresztüli tapasztalatok, vagy a témához kapcsolódó kvízkérdések.

A Vuk tanösvény Budapest II. kerületében a Macis erdei játszótérről indul és ide is érkezik vissza.

Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt. / parkerdo.hu

Gödöllői Arbo-Park – Az ezerarcú erdő

Az arborétum Gödöllő és Isaszeg határában fekszik. 1989-ben nyitották meg a nagyközönség számára, ekkor készültek el a bemutató útvonalak, pihenők, esőbeállók, kiépített tűzrakó, színpad és egyéb kiszolgáló létesítmények. Az arborétumban 147 fenyő és nyitvatermő, illetve 875 lombos fa és cserje található, de nemcsak a növényeket fedezhetjük fel, hanem a számos kis tisztást is, mint a Róka tisztás, Mókus tisztás és a Süni tisztás, ahol játszótér is található.