Támadnak a kullancsok, így úszd meg a csípést ép bőrrel!

Fontos tudnivalók

1. A tipikus kokárda alakú Lyme-folt megjelenése nélkül is lehetünk Borreliával vagy más kórokozóval fertőzöttek! Van, akinél csak egy aprócska halvány piros folt jelenik meg, vagy még annyi sem. Csupán a Borreliás fertőzések 40-60%-nál fordulnak elő kisebb-nagyobb vagy vándorló bőrtünetek.

2. Ha nem éreztük a csípést, akkor is áldozatul eshettünk a kullancsok által terjesztett fertőzéseknek. A kullancs csípést csak ritkán érezzük, ugyanis az állat érzéstelenítőt használ „munka közben”. Hogy bejutott-e baktérium vagy vírus, az sem azon múlik, hogy találtunk-e magunkban kullancsot. Sajnos előfordulhat, hogy bekerül akkor is a kórokozó, ha még csak nem is emlékszünk semmilyen szúrásra és nem is találjuk meg magunkban a vérszívót. Az is megeshet, hogy miután jóllakott, egyszerűen kifordult a bőrből.

3. Nem minden kullancscsípés jár fertőzöttséggel. Ha szerencsénk volt, akkor a kullancs nem volt fertőzött vagy túl rövid ideig volt a bőrben és így nem tudott megfertőzni bennünket. Ha kevés kórokozó került csak be, és az immunrendszerünk elég erős, akkor képes megbirkózni vele.

4. A kezelés hosszabb antibiotikum kúrát igényel a szokásosnál, tehát nem egy-két hétig kell szedni az előírt gyógyszert, hanem minimum 3-4 hétig. Sőt, időnként kombinált kezelés is szükséges, mert a társfertőzések nem mindig kezelhetők egy adott gyógyszerrel. A kezelés elbírálása szakorvosi feladat. A legfontosabb, az időben történő felismerés, és az esetleges társfertőzések kiderítése, illetve azok célzott gyógyítása. Az is előfordulhat, hogy önmagában csak az antibiotikumos terápia sem elég, ugyanis könnyen kialakulhat rezisztencia, baktériumflóra-károsodás, szövődményként gombásodás, allergiák, bélproblémák, krónikussá váló fertőzés.

5. A csípés utáni azonnali laborvizsgálat teljesen felesleges, mivel a vérből a rutin vizsgálatokkal legalább 6-8 hét múlva lehet az ellenanyagokat kimutatni. Amit rögtön megtehetünk, hogy a kullancsot ahelyett, hogy eldobnánk, megnézettjük, hogy fertőzött-e. Ha igen, vagy ha gyanús jeleket észlelünk, akkor 6 hét után következhet az ellenanyagok vizsgálata is.

6. A kullancsok és más vérszívók akár többféle kórokozót képesek egyszerre a vérünkbe juttatni. Ezek egymástól függetlenül, időben eltérően válthatnak ki tüneteket, részben hasonlóakat, részben teljesen különbözőeket. Ezért, ha egyszerre több kórokozót kaptunk el, akkor nagyon nehéz az egyértelmű diagnózis felállítása és elkezdeni a célzott kezelést.