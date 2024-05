Hillary Duff várandósan is gyönyörű volt: a négygyermekes színésznő nem hagyta el magát

Hilary Duff gyakran posztol a közösségi médiában, így a negyedik várandósságát is nyomon követhettük. A fotóit látva kicsit irigykedtünk is — természetesen csak pozitív értelemben —, hiszen az egykori tinisztár és a kétezres évek romantikus vígjátékainak főhősnője még hatalmas hassal is fantasztikusan nézett ki.

Azt a minap láthattuk, hogy születése után hogy fest negyedik gyermeke, az apró szépség, Townes Meadow Bair, hiszen az otthonszülésen készült fotókat Duff megosztotta az Instagramon. Ezúttal arra emlékeztünk vissza, hogy mutatott Hilary, amikor kislánya még békésen fejlődött a pocakjában. Röviden: remekül.