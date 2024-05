Károly király, Vilmos herceg és Harry herceg is szoros köteléket alakított ki dadusaival. Helen Lightbody, aki egy hónappal Károly király 1948-as születése után csatlakozott a királyi családhoz, nyolc éven át gondozta az uralkodót. Károly felnőttként továbbra is látogatta a dadáját, és meghívta őt a 21. születésnapi partijára, valamint 1969-es walesi hercegi beiktatására is.