Kevin Costner öt gyerekét mutatta meg egyszerre Cannes-ban - Fotón a család

Május 21-én mutatták be Cannes-ban Kevin Costner új filmjét, a Horizont: Egy amerikai eposz című westernfilmet. Az alkotás rendezője, producere és főszereplője is maga Costner. A premierre a színészt a családja is elkísérte, hét gyermeke közül öt tiszteletét tette.

A képen balról jobbra: Cayden Wyatt Costner, Annie Costner, Kevin Costner, Grace Avery Costner, Hayes Costner és Lily Costner

Forrás: Northfoto

Kevin Costner hét gyermeke három nőtől született

Kevin Costner legidősebb gyermeke, Annie 40 éves, a másodszülött Lily pedig 37. Mindkettőjük édesanyja Cindy Silva, akivel Costner még az egyetemi évek alatt ismerkedett meg. Ebből a házasságból született 1988-ban a színész Joe nevű fia is. Costner negyedik gyermeke a 26 éves Liam, aki Bridget Rooney színésznőtől született. A sztárnak Christine Baumgartnerrel kötött házasságából szintén három gyermeke van: Cayden Wyatt 17, Hayes Logan 15 és Grace Avery 13 éves. A cannes-i filmfesztiválról tehát Joe és Liam Costner hiányzott.