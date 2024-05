Kevin Costner fia, Hayes színészként debütált: a 15 éves fiú édesapja nyomdokaiba lép

A 69 éves Kevin Costner hét gyermek büszke édesapja. A legidősebbek közül hármat már láthattunk az 1997-es A jövő hírnöke című filmben, és most a legkisebb fia, a 15 éves Hayes is a vászonra merészkedett. Különleges pillanat ez Kevin Costner számára, hiszen már több mint 30 éve dolgozik új produkcióján, melyben Hayes is debütál.

Kevin Costner fia, Hayes a Horizont trailerében

Forrás: Youtube/Warner Bros. Pictures

Kevin Costner fiát, Hayest először láthatjuk a vásznon

A Horizont: Egy amerikai eposz című kétrészes westernnel, amely idén augusztusban és novemberben kerül a mozikba, Costner végre megvalósíthatta legnagyobb álmát. Már 1988 óta dolgozik a filmen, és most rendezőként, főszereplőként és producerként is részt vesz a munkálatokban.

„A Horizont borzasztó sokat jelent nekem. Ez volt a legnehezebb dolog, amibe valaha belevágtam, de pontosan ez az, amit meg akartam csinálni" - mondta a színész még 2022 végén.

A western első részének trailerét most mutatták be, és Costner fia, Hayes is feltűnik benne. A fiú a világsztár Christine Baumgartnerrel kötött házasságából született, akivel tavaly botrányos körülmények között váltak el. Az előzetesben a 15 éves Hayes Sienna Miller és egy fiatal színésznő oldalán látható, akik a jelek szerint a fiú édesanyját és a húgát alakítják.

„Nagyon jó" - mondta a Yellowstone sztárja az amerikai sajtónak a fia alakításáról, és tréfásan hozzátette, hogy nem véletlenül választotta őt a szerepre. "Szándékosan tettem, hogy több időt tölthessek vele."

Hayes Costner már kicsként is töbször megjelent édesapjával, jótékonysági golfversenyen és a vörös szőnyegen is láthattuk őket. Ő és testvérei, a 16 éves Cayden és a 13 éves Grace már egész korán hozzászoktak a rivaldafényhez. Hayest utoljára 2023 szeptemberében látták az apjával ebédelni Santa Barbarán. Szülei akkor a válás közepén voltak.