5+1 nagyszerű ajándék babanézőbe

Legegyszerűbb, ha megkérdezzük a szülőket, hogy mire van szükségük. Azonban, ha az ajándékot meglepetésnek szánjuk, a szülőktől kérhetünk néhány támpontot, azonban a keresgélés és válogatás elefánt része ránk marad. A következő lista ad néhány támpontot a megfelelő ajándék megtalálásához, mellyel garantáltan a sikerünk lesz!

1. Cumi, rágóka

A cumi nyugtató hatással van a kisbabára, segít neki ellazulni és oldja a stresszt. Amikor cumit viszünk ajándékba, törekedjünk a minőségi termékek kiválasztására. A prémium kategóriájú BIBS cumi ideális választás, ugyanis kifejezetten a babák igényeinek kielégítésére tervezték, biztonságosak és stílusosak.

A BIBS cumik rendkívül sokfélék, kaphatóak természetes natúr kaucsuk és hipoallergén szilikon fejjel is. A cumifej formája lehet klasszikus cseresznye, lapos szimmetrikus vagy anatómiai. A cumik közötti választás nem egyszerű. Ha első cumiban gondolkodunk, akkor javasolt a BIBS Try it szettek egyikét választani, amelyben három vagy négy különböző cumi található, így a baba maga tudja kiválasztani, amennyiben elfogadja a cumit, melyik típust fogja preferálni.

pippadu.hu

Fontos, hogy a cumi kérdés sok családban megosztó, ezért érdemes az édesanyát megkérdezni, hogy tervez-e cumit adni a kisbabának. Ha a cumi mellett döntesz, mint babaváró ajándék, nézz szét a Pippadu online bababolt kínálatában, ahol változatos színű és mintájú termékek közül válogathatsz.

A cumi mellett a rágóka is kitűnő ajándékötlet. A rágókák különösen hasznosak, miután elkezdődött a fogzás, ugyanis megnyugtatják a babát, valamint enyhítik az irritáló, fájdalmas érzéseket.

2. Muszlin pólya

A muszlin pólya ugyancsak kiváló babaváró ajándék. A 100%-ban pamutból készült kendő nagyon puha, amit a babák különösen szeretni fognak. A muszlin pólya felhasználása rendkívül változatos, így ezzel az ajándékkal sok-az-egyben ajándékot adhatunk.

A pólya tökéletesen alkalmas a baba bepólyálására (hiszen ezt a nevéből is láthatjuk). De használhatjuk esti fürdetés után is, mivel a puha anyag jó nedvszívó. Így a baba hamar megszárad, és nem fog fázni fürdés után. Itt azonban még nincs vége a sornak. A muszlin pólya lepedőként is megállja a helyét, de csinálhatunk belőle nyári takarót és babakocsi árnyékolót is.