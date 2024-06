Életközepi válság helyett önbizalomerősítés: így állj újra talpra, ha elbizonytalanodtál

Az ember természetéből fakad, hogy szinte sosem elégedett, akármit is ért el az életben, sokkal jobban foglalkoztatja az, mi nem sikerült. Az életünk feléhez érve számot vetünk, mérlegre tesszük az addigi sikereiket és kudarcaikat. Ez az életközepi válság, amelynek kimenetele lehet pozitív és negatív is.

Az életközepi válság kapcsán felmerülhet, hogy vajon tényleg a megfelelő emberrel élek?

Az életközepi válság ideje és lényege

Szakemberek 30 és 50 éves kor közé teszi az életközepi válság idejét. Hogy ki és mikor éli át, egyénenként változó, de tény, hogy valamikor mindannyian megbirkózunk a krízissel, amit az okoz, hogy belegondolunk, mit sikerült addig elérnünk az életben, meg tudtuk-e valósítani a céljainkat, beteljesítettük-e az álmainkat, vágyainkat. Ekkorra már tudjuk, hogy az élet bizony véges, és aki úgy érzi, a céljai eléréséért tett erőfeszítései nem bizonyultak elegendőnek, könnyen gondolhatja azt, hogy amit addig nem sikerült véghez vinnie, arra már sem ideje, se lehetősége nem lesz. Az emberben ilyenkor felmerül a kérdés: merre tovább a karrierjében, lehetséges-e még az előrelépés? Még akkor is, ha sikeres pályát futott be valaki, felmerül benne, hogy mi a következő lépés. Ugyanez igaz lehet a párkapcsolatra is: biztos, hogy „ilyen lovat akartam”, tényleg ő az igazi, elértük a közös céljainkat, boldogok vagyunk, akarom még a másikat vagy csak a megszokás, a kényelem tart mellette? Sok kérdés, amely őszinte válaszra vár, ám sokszor a helyzet nem a józan megítélés felé visz.

Hogyan kezeld a krízist, ha jól akarsz belőle kijönni?

Az életközepi válságból kijöhetsz jól és rosszul is. Ha egészséges önbizalommal kerültél krízisbe, nagyobb eséllyel tudod objektívebben szemlélni a helyzetet. Ha nem, erősítheted a magadba vetet hitedet.