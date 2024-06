Jennifer Garner ismét szupernőként viselkedett: Ben Affleck anyjával találkozott

Jennifer Garner és egykori anyósa, Chris Anne Boldt a minap Santa Monicában találkoztak Jen és Affleck közös gyermekének, a 12 éves Samuelnek az iskolai zárónapján. A családi összejövetel jó hangulatban zajlott, ugyanis Ben Affleck édesanyja és Garner a válás után is jóban maradtak.

Jennifer Garner és anyósa között a Bennel való házasság alatt is jó volt a viszony

Forrás: Getty Images

Jennifer Garner kedveli exanyósát

Jennifer Garner köztudottan barátságos és konflikuskerülő alkat, ennek köszönhető, hogy bár a válást követően is "életem szerelmének" nevezte Bent, szeretné, ha exférje és Lopez házassága rendbe jönne. Kedves személyisége segíti abban is, hogy szoros kapcsolatot ápoljon Ben édesanyjával a történtek ellenére is.