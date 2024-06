Jennifer Lopez és Ben Affleck villáját már mutogatják a vásárlóknak - Nincs visszaút

Hónapok óta találgatják, mi az igazság Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságával. Az igazságot csak ők maguk tudhatják, de nagyon úgy tűnik, valóban nagy a baj.

Jennifer Lopez és Ben Affleck árulják a házukat

Jennifer Lopez és Ben Affleck piacra dobták a luxusingatlanjukat

Arról már felröppentek hírek, hogy Affleck ki is költözött közös otthonukból, a színész jelenleg egy bérelt luxuskastélyban lakik, ami azt jelenti, egészen biztosan elköltözött Jennifer Lopezzel közös otthonukból. Tény: a kastély is közös bérleményük, ám az is biztos, hogy Jennifer nem tartott férjével. A kastélyról korábban olyan fotók jelentek meg, hogy építőmunkások magasabb kaput építenek az ingatlan köré, hogy növeljék a magánélet védelmét, ami nyilván nem lenne olyan sürgős és fontos, ha Ben hamarosan hazaköltözne. A legújabb értesülések szerint még ennél is komolyabb a helyzet, ugyanis a közös Beverly Hills-i villa - ahova itt be is leshetsz - a Santiago Arana nevű ingatlanügynökön keresztül jelen van az ingatlanpiacon, aki az elmúlt két hétben már meg is mutatta a leendő vásárlóknak a villát.

Kamunak indult a házassági válság?

Pr-ügynökök azt állítják, hogy Ben Affleck és JLo házassági válsága csupán kitaláció, legalábbis annak indult. Úgy vélik, a magánéleti hírek csupán figyelemelterelésként szolgáltak... Egyesek szerint nincs közöttük semmi baj, mások azt állítják, a nagy elterelő hadműveletet valóban megsínylette a kapcsolatuk, így ami hatalmas kamunak indult, sajnos valósággá vált.