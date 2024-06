A nő három éve élt kapcsolatban a barátjával, és már az esküvőt is tervezték, nagy volt közöttük a szerelem. A nő a szülői házat is elhagyta a férfiért és egy remek állásajánlatokat is visszautasított, csak hogy vele lehessen. Miután megtudta, hogy minden hiábavaló volt, ugyanis a kedvese megcsalja őt, kidolgozott egy tervet azzal a céllal, hogy tönkre tegye a férfi életét. A megcsalt nő esete bejárta a világhálót is, bosszújának történetét eddig 23,9 millió ember nézte meg.

Egy megcsalt nő bosszúja: így tette tönkre a pasija életét

A nő elmesélte, hogy egy hónappal ezelőtt jött rá, hogy a párja hűtlen hozzá, és nem is egy, hanem két nővel is csalja őt. Az egyikük az egyetemen dolgozó tanársegéd, a másik pedig a legjobb barátja barátnője. A megtört nő elmagyarázta, hogy végig támogatta barátját abban, hogy visszaüljön az iskolapadba, ez idő alatt végig ő fedezte a kiadásokat és a számlákat.

Mellette álltam, amikor úgy döntött, hogy visszamegy iskolába, mindent megadtam neki, majd megcsal

- magyarázta, majd elmesélte, hogy a bosszú napján egy partit rendezett, amelyre meghívja a férfi családját. A parti előtt mindent, ami értékes volt a lakásban, becsomagolta és a kocsija csomagtartójába – készen arra, hogy elhagyja. A férfi semmit nem sejtett a tervéről, annyit tudott, hogy az eljegyzésük bejelentése miatt rendeztek bulit és hívták meg a számukra legfontosabb embereket. Arról azonban fogalma sem volt, hogy a barátnője kiürítette a közös számlájukat, kipakolta a lakást és a buli alatt kitálal a hűtlenségéről az egész család előtt. Majd a kezébe adja a szerződést, amely szerint a hónap végéig ki kell költözniük a lakásból. Majd ezután távozik és vissza se néz többet.

A TikTok felhasználók imádták a lány történetét, bátornak tartották, hogy kiállt magáért és nem hagyta tovább, hogy megalázzák. A nő történetét egy Tatty nevű sminkmester osztotta meg a platformon.