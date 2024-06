Sarah Jessica Parker fia fotót osztott meg ritkán látott ikertestvéreiről, Tabitháról és Lorettáról

Az And Just Like That... és a Szex és New York színésznőjének lányai a 15. születésnapjukat ünnepelték.

Sarah Jessica Parker három gyereket nevel férjével, Matthew Broderickkel. A család különleges hétvégét tudhat maga mögött, ikerlányaik, Tabitha Hodge és Marion Loretta Elwell 15 évesek lettek. A sztárpár első gyermeke, a 21 éves James Wilkie a távolból köszöntötte fel testvéreit. Sarah Jessica Parker és ikerlányai 2015-ben

Forrás: Getty Images Sarah Jessica Parker ritkán oszt meg képeket a gyerekeiről a közösségi médiában, most is csak a buli részleteiről posztolt, a lufikat mutatta meg. A fotóhoz csak annyi írt: „2 nagyszerű 15 éves. Olyan szerencsések vagyunk, és annyira szeretünk titeket. Boldog születésnapot a mi drága Lorettánknak és Tabithánknak. Csupa öröm volt ma veletek ünnepelni!" A bejegyzés megtekintése az Instagramon SJP (@sarahjessicaparker) által megosztott bejegyzés Az ikrek bátyja, James Wilkie ettől jóval többet mutatott meg a nagyvilágnak, közös fotóval köszöntötte a lányokat. A képhez ezt írta: „Boldog születésnapot! Bárcsak ott ünnepelhetnél veletek!" James Wilkie és ikertestvérei

Forrás: https://www.instagram.com/jwbr0derick/ Sarah Jessica Parker ikrei nagyon különböznek Sarah Jessica Parker és Matthew Broderick ikrei 2009. június 22-én születtek béranyától az ohiói Martins Ferryben. Édesapjuk tavaly egy interjúban beszélt arról, hogy a lányok mennyire különböznek egymástól:

„Azt mondták, hogy nem akarnak ugyanabba a középiskolába járni. Ezt nagyon komolyan gondolták. Aztán amikor eljött a valódi döntés ideje, és közölték: Nem, ugyanabba a középiskolába megyünk! Nagyon közel állnak egymáshoz, de szeretnének saját teret is, saját barátokkal."