Ritka pillanat: Angelina Jolie fiával, Knoxszal közös fotón

Lencsevégre kapták, ahogy Angelina Jolie és Knox Los Angelesben egy állatkereskedésből jönnek ki. A színésznőt ritkán látni fiával, gyerekei közül a legtöbb idejét - a közös munka és az azzal kapcsolatos sajtómegjelenések miatt - Vivienne-nel tölti.

Angelina Jolie a gyerekekkel

Forrás: Northfoto

Knox sokáig inkább apás volt, de Angelina Jolie őt is megnyerhette magának

"Míg Maddox, Pax, Zahara és Vivienne abszolút Angie csapatában vannak, addig Shiloh és Knox továbbra is kapcsolatban vannak az apjukkal" - mondta korábban egy bennfentes, igaz, Shiloh, akit Pitt kedvenc gyerekének tartanak is megvált a Pitt névtől. Ezt azzal indokolta, hogy nem arról van szó, hogy nem szereti az apját, egyszerűen elege van a szülők közötti viszálykodásból.

Angelina Jolie and Knox in LA. pic.twitter.com/akVFIk44p8 — K🎱 (@lyntwig_) July 8, 2024

"Gyakran találkoznak és sms-eznek vele. Shiloh és Knox mindig is különleges kapcsolatot ápoltak Braddel. Egy ideig Vivienne is, de az elmúlt években eltávolodott tőle - ebben nagy szerepe volt az Angelinával való közös munkának" - nyilatkozta korábban egy jólértesült. Angelina ugyanis asszisztensként alkalmazta lányát az S.E. Hinton híres regényének, a The Outsidersnek a színpadi adaptációjában, amellyel több díjat is nyertek.