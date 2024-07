Brad Pitt és Ines de Ramon: lesifotók készültek a párról

A Brit Nagydíjon kapták lencsevégre Brad Pittet és barátnőjét Ines de Ramont: a párról több fotó is készült, ahogy a legnagyobb harmóniában, kézenfogva sétálgatnak. Brad Pitt úgy tűnik, jó hangulatban volt gyönyörű párja oldalán.

Brad Pitt és barátnője, Ines de Ramon a Brit Nagydíjon

Forrás: Getty Images

Brad Pitt legnagyobb vágya, hogy újabb gyerekei legyenek

Pitt és Ramon még 2022-ben jöttek össze, a nyilvánosság előtt azonban csak egy éve vállalták fel a kapcsolatukat. Az Angelina Jolie-val való válása után a színésznek ez az első igazi, hosszú távú kapcsolata. Úgy tudni - bár eddig nem jártak sikerrel - gyerekeket is szeretnének.

Béranya is szóba jöhet

„Brad két, sőt talán három gyereket is szeretne Inestől" - mesélte korábban a bennfentes, aki hozzátette, azt se bánnák, ha béranyag szülné meg a babájukat. „A béranyaságot is nagyszerű lehetőségnek tartja, különösen, ha így esélyük nyílna arra, hogy ikreik legyenek. Ő tényleg vérbeli apa, ezért is olyan szomorú, hogy a gyerekeivel ennyire rosszul alakultak a dolgok. Nincs kétsége afelől, hogy Ines csodálatos anya lesz. Azt szeretnék, ha minél előbb megszületne az első gyermek, és aztán dolgozhatnak a többin" - mondta el egy ismerősük.