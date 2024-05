Angelina Jolie lánya, Vivienne szinte a könnyekig meghatódott édesanyja szavait hallva

Angelina Jolie a Today Show-ban adott interjút a 12 Tony-díjra jelölt Broadway musical, a The Outsiders szereplőivel közösen. A produkcióban lányával, a 15 éves Vivienne Jolie-Pitt-tel társpoducerként dolgoztak együtt. Vivienne emellett Jolie és a zeneszerző, Justin Levine asszisztense is volt.

Angelina Jolie-t természetesen lánya, Vivienne is elkísérte az interjúra.

Forrás: Getty Images

A riporter természetesen arról is kérdezte Jolie-t, hogy milyen volt a lányával együtt dolgozni, Angelina pedig hosszasan beszélt arról, hogy valamiképpen ez egy családi szenvedélyprojekt is volt, és megemlékezett édesanyja, Marcheline Bertrand színház iránti szeretetéről is, ami generációkon át "öröklődik".

A lányom, Viv, legalább annyira szereti a színházat, mint anyám, ha nem jobban. Ráadásul nagyon kemény asszisztens, aki roppant komolyan veszi a dolgát

- jelentette ki.