Angelina Jolie lánya ennyire még nem izgult: "Várj, kérlek, várj... fogd meg a kezem"

Június 16-án tartották New Yorkban a 77. Tony Awards-gálát, amelyen Angelina Jolie és lánya, Vivienne is részt vett, aki produceri asszisztensként dolgozott a The Outsiders forgatásain.

Angelina Jolie lánya, Vivienne izgult a debütálás előtt

Forrás: Northfoto

Angelina Jolie lánya édesanyjába kapaszkodott

A 15 éves Vivienne most debütált a vörös szőnyegen és szemmel láthatóan nagyon izgult a "fellépés" miatt, de azért is, mert olyan hírességekkel elegyedhetett szóba, mint például Ariana DeBose műsorvezető és Alicia Keys énekesnő. Fültanúk szerint Vivienne ezt súgta híres édesanyja fülébe miközben a kamerák előtt pózoltak:

"Várj, kérlek, várj... fogd meg a kezem".

Hatalmas a siker

A The Outsiderst 11 Tony-díjra jelölték, a Broadway-produkció a legjobb musicalnek járó díjat és három másik díjat is hazavitt a gáláról, ami nem csak Jolie-nak, de Vivienne-nek is hatalmas elismerés.