Megéri jóban lenni az anyóssal, a kapcsolat hasznunkra válhat

Gondoljunk a párunk érzéseire!

Ahhoz, hogy mi magunk boldognak érezzük magunkat a házasságunkban, feltétlen szükséges, hogy a kedvesünk is hasonlóképpen nyugodt és kiegyensúlyozott legyen. Ha viszont állandóan két tűz közé állítjuk őt a vitáinkkal, zsörtölődésünkkel, szidalmazzuk az édesanyját, akkor rettenetes helyzetbe hozzuk, ami lelkileg igen megterhelő számára. Folyamatosan azon kattog, hogy melyikünk védelmére keljen, de pontosan tudja, hogy nincs jó döntés. Ettől morcos, feszült és nyűgös lesz, amit egészen biztos, hogy a kettőnk közötti kapcsolat fog megszenvedni.

Jusson eszünkbe, hogy a párunk szereti az édesanyját.

Forrás: Shutterstock

- Ha elviselhetetlennek találjuk az anyósunkat, és úgy érezzük, egyetlen percet sem bírunk ki vele, akkor se szapuljuk őt a férjünknek. Próbáljuk a minimálisra csökkenteni az együtt töltött időt, nem kell mindig nekünk is menni hozzá, amikor a párunk megy, olyankor szervezzünk magunknak más elfoglaltságot, például edzést, vagy barátokkal való találkozást – tanácsolja a pszichológus.

Nekünk is könnyebb!

Nem vesz túl sok energiát igénybe, hogy időnként magunktól felhívjuk telefonon az anyósunkat, és kedélyesen elcsevegjünk vele. Kérdezzük meg mit főz, hogy érzi magát, vagy mit gondol a világ eseményeiről. Utóbbiról csak akkor érdeklődjünk, ha biztosak vagyunk abban, hogy nem vált ki indulatot belőlünk a mondanivalója. Időnként kérjük ki a véleményét, tanácsát, még akkor is, ha úgy érezzük, mi sokkal jobban tudjuk. Egyébként nem biztos. És hogy miért fontos ez? Azért, mert a legtöbb édesanya nehezen éli meg, gyermekéről már nem neki kell gondoskodni, hogy az ő szerepét, fontosságát ezután egy másik nő fogja betölteni csemetéje életében. - Az anyósunk a legveszélyesebb vetélytársat láthatja bennünk, és ez neki is, nekünk is borzalmas lehet, ha nem törekszünk a jó kapcsolat kialakítására. Ahhoz, hogy megkönnyítsünk neki ezt a lelki traumát, kell, hogy érezze: számítanak az észrevételei, továbbra is fontos szerepet tölt be a fia életében, és most már a miénkben is. Jó, ha tudja, jó kezekben van legféltettebb kincse. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindent úgy kell csinálnunk, ahogy ő mondja, de a tanácsa olykor még hasznos is lehet számunkra – mondja a szakértő.