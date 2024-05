Isten mentsen az Iokaszté-szindrómás anyóstól! Ez a baj vele!

Amikor egy édesanya és fia között túlságosan szoros a viszony, és ez felnőttkorban is megmarad, az biztosan akadályozza a férfi párkapcsolatait. De lehet, hogy az anya valójában szinte szerelmes a fiába? Sokkal többről is szó lehet, mint a „gonosz anyós” és „anyuka kicsi fia” viccek témáiról.

Az anyós az első perctől féltékeny a fia választottjára.

Forrás: Shutterstock

Filmek, könyvek, fórumok és pszichológiai rendelők témái között is gyakori az anyjához felnőtt korában túlságosan kötődő fiúgyermek esete. Az Oidipusz szindrómáról, ami nagyjából azt jelenti, hogy a fiú szerelmes az anyjába, sokan hallottak már. Az 1930-as évektől kezdték kutatni a fordítottját: az Oidipusz anyjáról elnevezett Iokaszté szindróma az anya oldaláról kiinduló, rendellenesen szoros kötődést, függőséget jelent, ami a felnőtt férfi párkapcsolatait, szexuális életét is tönkreteheti.

Több mint kotnyeles anyós

Az ember sok mindentől függhet, és ez bizony az emberi kapcsolatokra is vonatkozik.

– Egy nő végre összejön egy helyes, rendes férfival. Kicsit furcsa, hogy vasárnaponként kötelező ebédre jár az édesanyjához, de ez még elfogadható. A bemutatás után, amikor már együtt ülnek az asztalnál, úgy érzi, mintha az anyósjelölt rivalizálna vele. A férfi egyre többször mondja le a randevút, mert a mamának kell valamit elintéznie.

Lehet, hogy az összeköltözésig nem is derül ki, hogy a minden esti telefonhívás is kötelező.

A várva-várt nyaralás aztán az anya hirtelen rosszulléte miatt kútba esik. Eddigre már a legtöbb nőnek egyértelmű lehet, hogy hárman vannak a kapcsolatban – magyarázza Somorjai Martina szexológus.

Az ilyen anyós számára a fia a nagybetűs férfi.

Forrás: Shutterstock

Fiúgyermek férjpótlékként

Szinte csoda, ha egy ilyen anya mellett létrejön egy párkapcsolat, hiszen mindent megtesz, hogy szabotálja fiának azt a kísérletét, hogy egy másik nő mellett találjon boldogságra.

Az újonnan a képbe került hölgy rivális, aki el akarja venni a mama szeme fényét. A fiukra partnerként tekintő anyák túlvédik a férfit, elszigetelik őt a külvilágtól és a potenciális feleségjelöltektől. Sokan azt is hozzáteszik: egyik nőben sem lehet megbízni. Így a felnőtt, sokszor kifejezetten jó fiúk nem motiváltak az ismerkedésre, gyakran még anyjukkal laknak, vagy legalábbis hozzá járnak enni és tiszta ruháért.

– Ez is a csapda része, hiszen az ismerkedés elején egy nőnek tetszhet is, hogy leendő párja így tiszteli anyját. De gyorsan kiderül, hogy a férfi önbizalma alacsony, nem kezdeményez, sokszor a programok kiválasztását is a kedvesére hagyja, és gyakori, hogy szexuálisan is nagyon kevés tapasztalata van. Előfordul az is, hogy olyan rossznak gondolja a nőket, hogy akár örömlányokhoz is eljár, a tisztelet csak az anyjának jár – magyarázza a szakértő.