Keira Knightley elárulta: évekig járt terápiára a Karib-tenger kalózai film miatt

A színésznő elmondása szerint a filmbeli karaktere jelentősen eltért valódi személyiségétől és kényelmetlenül érezte magát az emberek nőkkel szembeni elvárásai miatt. Nyugtalanította továbbá az is, hogy túl gyorsan került bele a felnőttek világába. Akkoriban teljesen értéktelennek is érezte magát és mivel nem volt színészi képzettsége csak a negatív dolgokra tudott fókuszálni. A számos őt és külsejét ért kritika miatt úgy döntött, hogy a jövőben már nem akar nagy költségvetésű filmekben szerepelni. Nehezen tudta feldolgozni és megfelelően kezelni mindazt, ami ezzel járt. Több korábbi interjú során is őszintén beszélt arról, hogy sok éves terápián kellett keresztülmennie, hogy megbirkózhasson azzal a mérhetetlen ismertséggel, amelyet a Karib-tenger kalózai franchise hozott magával.

Knightley manapság a nemek közötti egyenlőség szószólója

Mióta úgy döntött, hogy szünetet tart, szószólója a nemek közötti egyenlőtlenségeknek. Figyelmét arra fordítja, hogy hogyan hatnak a rivaldafénybe kerülő fiatal nőkre a paparazzik és a hírnév, valamint az anyaság körüli társadalmi elvárások. Mivel maga is két gyermeket nevel, megérti, hogy az anyaság nem olyan, mint amilyennek a tévében mutatják, és hogy sokkal nehezebb, mint azt elsőre gondolnánk.