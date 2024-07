Blake Lively és Ryan Reynolds negyedik gyermeke különleges nevet kapott

A New York-i premier során Ryan Reynolds - mint a film főszereplője - megható beszédet mondott, melyben köszönetet mondott feleségének, Blake Livelynek és gyermekeinek. „Szeretnék köszönetet mondani a feleségemnek, Blake-nek, aki itt van, és fantasztikusan néz ki" – kezdte Reynolds, majd folytatta: "És szeretnék köszönetet mondani a gyerekeimnek: Jamesnek, Ineznek, Bettynek és Olinnak"​.

Blake Lively színésznő férje, Ryan Reynolds a Deadpool & Rozsomák premierjén

Forrás: Getty Images via AFP

Az Olin név jelentése

Bár Blake Lively és Ryan Reynolds még nem árulták el, hogy Olin nevű gyermekük fiú vagy lány, a név skandináv eredetű, és általában fiúknak adják. A név jelentése "örökség" vagy "örökös". Ryan és Blake korábban is egyedi, jelentéssel bíró neveket választottak gyermekeiknek, így nem meglepő, hogy negyedik babájuknál is így tettek.

Rajongói reakciók

A bejelentés nagy örömet okozott a rajongók körében, már alig várták, hogy valamit megtudjanak a februárban született Reynolds-babáról. A színész izgatottsága és őszintesége lenyűgözte a közönséget, sokan megjegyezték, hogy mennyire megható volt a beszéde.

„Ryan nagyon ideges volt, de ez annyira aranyos!" – írta egyik rajongó, míg mások dicsérték őt azért, hogy megosztotta velük ezt a nagyon személyes dolgot.

Blake Lively és Ryan Reynolds családja

Blake Lively és Ryan Reynolds mindig is nagy figyelmet fordítottak arra, hogy óvják gyermekeiket a nyilvánosságtól, de időnként bepillantást engednek a családi életükbe. A pár 2012-ben házasodott össze, és azóta is boldogan élnek - mostmár négy gyermekükkel. Reynolds nemrégiben egy interjúban arról beszélt, mennyire várja negyedik gyermeke érkezését, és bár reméli, hogy a többiekhez hasonlóan ő is lány lesz, egy kisfiúnak is nagyon fog örülni.

Blake Livey és Ryan Reynolds a Deadpoll & Rozsomák premierjén

Forrás: Getty Images via AFP

Ryan Reynolds szorongással küzd

Ryan Reynolds 2023 októberében a mentális egészség világnapja alkalmából beszélt arról, hogy neki is vannak küzdelmei, úgy érzi, időnként elveszti az irányítást.

„Hogy őszinte legyek, a helyzet nem mindig egyszerű. Megvannak a saját kis rituáléim, és azok a dolgok, amelyek segítenek abban, hogy földön maradjak, és megakadályozzák, hogy elveszítsem az irányítást az elmém felett. Ez néha sikerül, néha nem" - mondta. Mentális egészségének megőrzése érdekében a meditáció felé fordult, időt akart szánni magára.