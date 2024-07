Katalin hercegné haja Wimbledonban: fodrász elemezte a változást

A fél világ, de leginkább a britek izgatottan várták, hogy Katalin hercegné végül ott lesz-e Wimbedonban, hogy a hagyomány szerint átadja a győztesnek járó trófeát. A döntő napja előtt a Kensington-palota közleményben tudatta, a walesi hercegné részt vesz a tenisztorna férfi egyes döntőjén. Amikor megjelent, minden szem rászegeződött és hatalmas ovációval ünnepelték az érkezését.

Katalin hercegné haja dús és egészséges

Forrás: Northfoto

Katalin hercegné haja ragyogóbb és dúsabb mint valaha

Katalin mint a királyi család egyik legnépszerűbb tagja mindig is a figyelem középpontjában volt, amióta azonban bejelentette, hogy rákkal küzd és megelőző kemoterápiás kezelést kap, ez tízszeresen igaz. Vilmos herceg gyönyörű felesége - aki maga is imádja a teniszt és gyerekeit is a sport szeretetére neveli - a tenisztornán szenzációsan nézett ki és sokaknak feltűnt az is, mint ha a haja megváltozott volna.

Katalin haját személyes fodrásza, Amanda Cook-Tucker készíti el minden alkalomra, ami valószínűleg most is így történt. Amanda pedig jó szakember lévén egész biztosan olyan fazont fésül a hercegnének, ami az adott hajállapotának a legjobban megfelel, így most is tökéletes munkát végzett.

Tudvalevő, hogy a kemoterápiás kezeléstől a haj gyakran kihullik: ezért Katalin korábbi, a Trooping the Colouron való megjelenése után többekben felmerült a kérdés: hogyhogy a hercegnénél nem ez történt, amire akkor kemoterápiás nővér adta meg a választ. Most pedig, hogy Katalin kibontva viselte a haját, különösen egészségesnek tűnt. Hogy ez mitől lehetett így, arról Michael Gray neves fodrász és stylist beszélt.