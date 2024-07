Brad Pitt lánya Shiloh nem viccel: közleményt adott ki

Brad Pitt Magyarországon

Magyarországon videózták le a színészt. Brad Pitt azért érkezett hazánkba, hogy a Hungaroringen folytassa F1 című filmjének forgatását.A színész a filmben egy visszavonult pilótát Sonny Hayest alakítja, aki azért tér vissza, mert egy fiatal tehetségnek szeretne segíteni. A moziban feltűnik majd Lewis Hamilton is, aki önmagát alakítja, de játszik az alkotásban például Javier Bardem is, aki annak a kis versenyistállónak a tulajdonosát formálja meg, amelyben a fiatal tehetség kezdi pályafutását. A filmet 2025 végén mutatják be a mozikban.