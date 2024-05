Shiloh együttérez apjával, Brad Pittel, de belefáradt az állandó harcba

Zahara , Shiloh és Vivienne Jolie-Pitt a közelmúltban elhagyták apjuk vezetéknevét. A 19 éves Zahara, aki az atlantai Spelman College diákja, az Alpha Kappa Alpha társaság beiktatási ceremóniáján azt kiabálta: „A nevem Zahara Marley Jolie!” — és azóta is csak édesanyja, Angelina Jolie vezetéknevét használja. Eközben Shiloh Instagram-fiókjában is történt változás, Brad Pitt lánya már Shi Jolie néven fut a közösségi médiában, ő is inkább az anyját részesíti előnyben apjával szemben. Legutóbb pedig a 15 éves húga, Vivienne is meglépte a névváltoztatást: produkciós asszisztensként Angelina Broadway című műsorában, a The Outsidersben már ő sem viseli a Pitt vezetéknevet.

Shiloh és testvérei, amikor még együtt volt a család...

AFP PHOTO / Yoshikazu TSUNO (Photo by YOSHIKAZU TSUNO / AFP)

Brad azzal vádolja Angelinát, hogy a válás miatt megpróbálja elidegeníteni őt gyermekeitől, ám egy bennfentes azt állítja, hogy a két sztár gyerekei egyszerűen kimerültek szüleik állandó harcától. Azt állítja, Shiloh nem akarja megbántani az apja érzéseit: „Együttérez Braddel, amiért elhidegült néhány testvérétől, de bálványozza az anyját, és azon igyekszik, hogy jól érezze magát az életében” — mondta el.