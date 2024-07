Cindy Crawford fiára rá sem ismersz: 25 éves lett Presley - FOTÓ

Presley is modell, akár csak édesanyja és testvére

Presley, ahogy testvére Kaia is édesanyja nyomdokaiba lépett, 16 évesen debütált a kifutón a Moschino 2017-es Cruise show-jában, és azóta olyan neveknek dolgozik, mint Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana és Balmain.

Fontos neki a mentális egészséggel kapcsolatos edukáció

Crawford fia, Presley a mentális egészséggel kapcsolatos felvilágosító munkát is végez, többször beszélt saját küzdelmeiről, például a depresszióval. 019-ben pedig ittas vezetésért tartóztatták le. "Akár egy, akár száz embernek segítek felállni onnan, ahol én is voltam, már ér valamit a munkám" - nyilatkozta korábban. Presley Gerber évekkel ezelőtt arctetoválást is készíttetett: "Misunderstood" felirat került a fiú bőrébe, aminek jelentése: félreértett, félreismert, ám azóta ezt eltávolíttatta.