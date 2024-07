Diana hercegné "minden egyes pennyt" elvett Károlytól: ekkora összeggel távozott a házasságból

Ezeken kívül Dianának továbbra is használhatta a Kensington-palotában lévő, három emeleten elhelyezkedő lakást, emellett a Szent Jakab-palota állami lakosztályait is, és hozzáférést kapott a királyi család magánrepülőgépeihez, így továbbra is a megszokott stílusban utazhatott. A távozó uralkodónő megtarthatta a házassága alatt felhalmozott ékszereit is, köztük az eljegyzési gyűrűt, amellyel később Vilmos herceg megkérte Katalin hercegné kezét. Az egyetlen kivétel az a tiara volt, amelyet II. Erzsébet királynő adott neki nászajándékba.