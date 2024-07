Minden, amit Harry herceg tesz, csak látszat: nem is akar békülni családjával?

Harry hercegnek egyre kevesebb esélye van arra, hogy rendezze kapcsolatát a királyi családdal, de nem úgy tűnik, mint aki nagyon igyekszik.

Harry herceg talán nem is akar békülni

Nincs sok esély arra, hogy Harry herceg rendezze viszonyát a családjával

Az elmúlt hónapokban nagyon mellőzve érezhette magát Harry herceg, hiszen számos olyan esemény volt, amely egykor az ő életében is meghatározó volt, ám most nem kapott rá meghívást. Nem volt ott a Trooping the Colour ünnepségen, de májusban sem tudott összehozni édesapjával egy találkozást, valamint nem volt ott közeli barátja, Westminster hercegének esküvőjén sem. Királyi szakértők szerint ezek az esetek azt mutatják, hogy nincs túl nagy esély a békülésre, de Harry nem is erőlteti meg magát.

"Ha Harry valóban szembe akart volna nézni a családjával és rendbe hozni a dolgokat, akkor bizonyára több időt szánt volna a legutóbbi látogatásaira, hogy legalább az apja elintézhesse, hogy találkozhasson vele" - mondta Jennie Bond királyi szakértő utalva ezzel arra, hogy Harry lépései leginkább csak a békülési szándék látszatát kívánják fenntartani. Azt is elárulta, szerinte Vilmos nem fog segítséget nyújtani neki a helyzete rendezésében. "Nem hiszem, hogy van erre esély" - mondta.