Vilmos herceg fontos szerepet töltött be Westminster hercegének esküvőjén

Angliában az év társadalmi eseménye Hugh Grosvenor, Westminster hercegének esküvője volt, amire június 7-én került sor. Vilmos herceg fontos szerepet töltött be az eseményen, amellett, hogy ő képviselte a királyi családot. Harry és Meghan visszutasították a meghívást annak ellenére, hogy a herceg Archie keresztapja.

Vilmos sokakat meglepett azzal, hogy leendő uralkodóként egy egyszerű fekete kisbusszal érkezett néhány vendéggel együtt. Ő volt az, aki a négyszáz meghívott vendéget fogadta, és a helyükre kísérte őket. Sokan bíztak abban, hogy Vilmos herceget nagyobbik fia, György is elkíséri, de ő végül nem tudott az édesapjával tartani, iskolába kellett mennie. Katalin hercegné egészségi állapota miatt nem vesz részt az esküvőn, Károly király pedig nemrég érkezett haza Franciaországból. Hugh Grosvenor azonban nemcsak velük van szoros kapcsolatban, hanem Harry herceggel is, legalábbis akkor még így volt, amikor a pár első gyereke, Archie megszületett, ugyanis Hugh lett a kisfiú keresztapja, de ő György hercegé is. A kötelék ellenére azonban Meghan Markle és Harry herceg visszautasították az esküvői meghívást.

A friss házasok információk szerint barátokon keresztül ismerték meg egymást, Olivia az esküvő után a Westminster hercegnője címet kapta meg. Az újdonsült hercegné egyébként a Marlborough College-ba járt, mint Katalin hercegné. Károly király keresztfiát, Vilmos és Harry herceg barátját sokáig a királyi család és egész Nagy-Britannia legkelendőbb agglegényének tartották. A fiatal férfi 2016-ban örökölte a címét és a Grosvenor birtokot, miután apja meghalt. Birtokai a gazdag londoni Belgravia és Mayfair negyedekben, valamint az Eaton Hallban találhatók. Grosvenor vagyona tavaly óta nőtt, 2023-ban a becsült nettó vagyona még 9,878 milliárd fontot ért.

